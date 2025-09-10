Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии иностранца арестовали за оправдание терроризма - РИА Новости, 10.09.2025
14:16 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/chuvashija-2040955477.html
В Чувашии иностранца арестовали за оправдание терроризма
Уроженец одной из стран Ближнего Востока заключен под стражу в Чувашии за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
происшествия
россия
ближний восток
чебоксары
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уроженец одной из стран Ближнего Востока заключен под стражу в Чувашии за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь радикальных взглядов, размещал противоправный контент на своих личных страницах в социальных сетях Facebook* и Instagram*. Опубликованные материалы содержали открытую пропаганду идей терроризма и оправдывали деятельность международных террористических организаций, говорится в сообщении регионального УФСБ. В связи с этим в отношении студента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). "По ходатайству следствия Московский районный суд города Чебоксары избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
происшествия, россия, ближний восток, чебоксары, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ближний Восток, Чебоксары, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уроженец одной из стран Ближнего Востока заключен под стражу в Чувашии за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь радикальных взглядов, размещал противоправный контент на своих личных страницах в социальных сетях Facebook* и Instagram*.
Опубликованные материалы содержали открытую пропаганду идей терроризма и оправдывали деятельность международных террористических организаций, говорится в сообщении регионального УФСБ. В связи с этим в отношении студента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
"По ходатайству следствия Московский районный суд города Чебоксары избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ПроисшествияРоссияБлижний ВостокЧебоксарыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
