В Чувашии иностранца арестовали за оправдание терроризма

Уроженец одной из стран Ближнего Востока заключен под стражу в Чувашии за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 10.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уроженец одной из стран Ближнего Востока заключен под стражу в Чувашии за оправдание терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, придерживаясь радикальных взглядов, размещал противоправный контент на своих личных страницах в социальных сетях Facebook* и Instagram*. Опубликованные материалы содержали открытую пропаганду идей терроризма и оправдывали деятельность международных террористических организаций, говорится в сообщении регионального УФСБ. В связи с этим в отношении студента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). "По ходатайству следствия Московский районный суд города Чебоксары избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
