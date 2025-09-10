Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции
Опекуны не хотят общаться с Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете в Турции
© IHAРоссиянка Екатерина Бурнашкина
© IHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Опекуны не хотят общаться с Екатериной Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.
"Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только "здравствуйте-до свидания", - рассказала собеседница агентства.
Оставившая ребенка в Анталье россиянка не знала о беременности
20 августа, 14:45
Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья в свою очередь получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.