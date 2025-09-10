Рейтинг@Mail.ru
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/burnashkina-2041025647.html
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции - РИА Новости, 10.09.2025
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции
Опекуны не хотят общаться с Екатериной Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:44:00+03:00
2025-09-10T17:44:00+03:00
турция
московская область (подмосковье)
электросталь
александр бастрыкин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028948116_26:0:1135:624_1920x0_80_0_0_5eaaec701c7e46d6a3c00656e7381b11.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Опекуны не хотят общаться с Екатериной Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева. "Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только "здравствуйте-до свидания", - рассказала собеседница агентства. Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья в свою очередь получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка. В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.
https://ria.ru/20250820/burnashkina-2036512965.html
https://ria.ru/20250904/burnashkin-2039704428.html
турция
московская область (подмосковье)
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028948116_216:0:1048:624_1920x0_80_0_0_3ae23d9fa587d08dbd2fd35179963cc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, московская область (подмосковье), электросталь, александр бастрыкин, общество
Турция, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Александр Бастрыкин, Общество
Опекуны не хотят общаться с женщиной, оставившей ребенка в туалете в Турции

Опекуны не хотят общаться с Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете в Турции

© IHAРоссиянка Екатерина Бурнашкина
Россиянка Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© IHA
Россиянка Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Опекуны не хотят общаться с Екатериной Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.
"Опекуны не выходили на связь с Екатериной, мы им пробовали звонить, нас направили к адвокату, он тоже не контактирует, только "здравствуйте-до свидания", - рассказала собеседница агентства.
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Оставившая ребенка в Анталье россиянка не знала о беременности
20 августа, 14:45
Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья в свою очередь получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом
4 сентября, 16:10
 
ТурцияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальАлександр БастрыкинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала