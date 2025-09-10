https://ria.ru/20250910/bukhanka-2040810849.html

Эксперт раскрыл, почему "Буханка" стоит дороже китайских авто

Эксперт раскрыл, почему "Буханка" стоит дороже китайских авто - РИА Новости, 10.09.2025

Эксперт раскрыл, почему “Буханка” стоит дороже китайских авто

Почему советский внедорожник "Буханка" у некоторых дилеров стоит дороже китайских авто, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почему советский внедорожник “Буханка” у некоторых дилеров стоит дороже китайских авто, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, такая картина складывается из-за того, что кто-то пытается сравнить несопоставимые вещи. Китайские автомобили — обычные “легковушки”, предназначенные для комфортного перемещения в пространстве на асфальтированных дорогах. Они оснащены множеством современных функций.УАЗ "Буханка" производят и покупают совсем с другими целями. Это скорее профессиональный механизм, способный перемещаться по любому типу покрытий."Такой механизм не может стоить дешево по определению", — считает аналитик.При этом базовая версия автомобиля стоит от 1 318 500 рублей, что не очень много для нынешних реалий, тем более с учетом максимального оснащения для выполнения основных функций. Да и китайские авто нельзя назвать дешевыми — многие предложения на сайтах дилеров призваны привлечь покупателя, а затем цена вырастает, заключил он.

