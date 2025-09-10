Рейтинг@Mail.ru
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
14:43 10.09.2025
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны - РИА Новости, 10.09.2025
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
Большинство жителей Великобритании впервые после выхода страны из Евросоюза назвали миграцию самой острой проблемой королевства, следует из результатов... РИА Новости, 10.09.2025
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Большинство жителей Великобритании впервые после выхода страны из Евросоюза назвали миграцию самой острой проблемой королевства, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov для телеканала Sky News. Более половины (58%) опрошенных сочли иммиграцию наиболее тревожной проблемой, с которой сталкивается Великобритания. Это самый высокий уровень с момента выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в 2020 году. Далее следуют состояние экономики (51%) и системы здравоохранения (29%) страны. Подавляющее большинство респондентов (70%) считает, что уровень миграции слишком высок. Лишь 18% считает, что он находится в норме, и только 3% - что он слишком низкий. Около половины опрошенных полагают, что миграция оказывает негативное влияние на страну. 22% полагают, что преимущества и недостатки миграции уравновешивают друг друга, примерно столько же - что этот процесс оказывает положительное влияние. Исследование проводилось с 31 августа по 1 сентября среди 2268 совершеннолетних британцев. Данные о погрешности не приводятся. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах. По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Большинство жителей Великобритании впервые после выхода страны из Евросоюза назвали миграцию самой острой проблемой королевства, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov для телеканала Sky News.
Более половины (58%) опрошенных сочли иммиграцию наиболее тревожной проблемой, с которой сталкивается Великобритания. Это самый высокий уровень с момента выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в 2020 году. Далее следуют состояние экономики (51%) и системы здравоохранения (29%) страны.
Подавляющее большинство респондентов (70%) считает, что уровень миграции слишком высок. Лишь 18% считает, что он находится в норме, и только 3% - что он слишком низкий.
Около половины опрошенных полагают, что миграция оказывает негативное влияние на страну. 22% полагают, что преимущества и недостатки миграции уравновешивают друг друга, примерно столько же - что этот процесс оказывает положительное влияние.
Исследование проводилось с 31 августа по 1 сентября среди 2268 совершеннолетних британцев. Данные о погрешности не приводятся.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
