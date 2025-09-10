Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия
Бразилия назвала атаку Израиля на жилой район в Дохе нарушением суверенитета
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе, назвав ее вопиющим нарушением суверенитета Катара, и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних стран.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
В Бразилиа выразили солидарность Катару в связи с атакой, которая "является вопиющим нарушением суверенитета Катара и фундаментальных принципов международного права".
Правительство Бразилии отметило, что израильский удар был нанесён по представителям политического руководства движения ХАМАС, вовлечённым в переговоры при посредничестве Катара, Египта и США, поэтому он подрывает усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Власти южноамериканской страны призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и настоятельно обратилась к Израилю с требованием "немедленно прекратить военные действия против стран региона". В МИД добавили, что Бразилия продолжает настаивать на постоянном прекращении огня в секторе Газа, полном выводе израильских войск, прекращении военных операций Израиля на всей территории Палестины, а также в Ливане и Сирии, освобождении оставшихся заложников и немедленной отмене всех ограничений на доставку и распределение гуманитарной помощи.
"Бразилия выражает убеждение, что мир и стабильность на Ближнем Востоке зависят от реализации решения о двух государствах - с независимым и жизнеспособным государством Палестина, существующим бок о бок с Израилем в мире и безопасности, в границах 1967 года, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в ноте правительства.