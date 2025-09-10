Рейтинг@Mail.ru
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/brazilija-2040825493.html
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия - РИА Новости, 10.09.2025
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия
Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе, назвав ее вопиющим нарушением суверенитета Катара, и призвала Израиль прекратить военные действия... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T04:59:00+03:00
2025-09-10T04:59:00+03:00
в мире
израиль
катар
бразилия
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе, назвав ее вопиющим нарушением суверенитета Катара, и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних стран. "Правительство Бразилии самым решительным образом осуждает атаку, осуществлённую Израилем сегодня, 9 сентября, против жилого района в городе Доха, столице Катара", - говорится в ноте на сайте бразильского МИД. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. В Бразилиа выразили солидарность Катару в связи с атакой, которая "является вопиющим нарушением суверенитета Катара и фундаментальных принципов международного права". "Эта акция, происходящая на фоне продолжающихся израильских военных наступлений против территорий Государства Палестина, Ливана и Сирии, угрожает вызвать новую эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке", - сказано в бразильском коммюнике. Правительство Бразилии отметило, что израильский удар был нанесён по представителям политического руководства движения ХАМАС, вовлечённым в переговоры при посредничестве Катара, Египта и США, поэтому он подрывает усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти южноамериканской страны призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и настоятельно обратилась к Израилю с требованием "немедленно прекратить военные действия против стран региона". В МИД добавили, что Бразилия продолжает настаивать на постоянном прекращении огня в секторе Газа, полном выводе израильских войск, прекращении военных операций Израиля на всей территории Палестины, а также в Ливане и Сирии, освобождении оставшихся заложников и немедленной отмене всех ограничений на доставку и распределение гуманитарной помощи. "Бразилия выражает убеждение, что мир и стабильность на Ближнем Востоке зависят от реализации решения о двух государствах - с независимым и жизнеспособным государством Палестина, существующим бок о бок с Израилем в мире и безопасности, в границах 1967 года, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в ноте правительства.
https://ria.ru/20250910/tramp-2040819040.html
https://ria.ru/20250909/katar-2040801771.html
https://ria.ru/20250910/ssha-2040810985.html
израиль
катар
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, бразилия, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Бразилия, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Бразилия призвала Израиль прекратить военные действия

Бразилия назвала атаку Израиля на жилой район в Дохе нарушением суверенитета

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Бразилия решительно осудила атаку на жилой район в Дохе, назвав ее вопиющим нарушением суверенитета Катара, и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних стран.
"Правительство Бразилии самым решительным образом осуждает атаку, осуществлённую Израилем сегодня, 9 сентября, против жилого района в городе Доха, столице Катара", - говорится в ноте на сайте бразильского МИД.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Трамп заявил, что не в восторге от ударов Израиля по Катару
02:51
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
В Бразилиа выразили солидарность Катару в связи с атакой, которая "является вопиющим нарушением суверенитета Катара и фундаментальных принципов международного права".
"Эта акция, происходящая на фоне продолжающихся израильских военных наступлений против территорий Государства Палестина, Ливана и Сирии, угрожает вызвать новую эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке", - сказано в бразильском коммюнике.
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Премьер Катара назвал атаку Израиля на Доху международным терроризмом
Вчера, 23:03
Правительство Бразилии отметило, что израильский удар был нанесён по представителям политического руководства движения ХАМАС, вовлечённым в переговоры при посредничестве Катара, Египта и США, поэтому он подрывает усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Власти южноамериканской страны призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность и настоятельно обратилась к Израилю с требованием "немедленно прекратить военные действия против стран региона". В МИД добавили, что Бразилия продолжает настаивать на постоянном прекращении огня в секторе Газа, полном выводе израильских войск, прекращении военных операций Израиля на всей территории Палестины, а также в Ливане и Сирии, освобождении оставшихся заложников и немедленной отмене всех ограничений на доставку и распределение гуманитарной помощи.
"Бразилия выражает убеждение, что мир и стабильность на Ближнем Востоке зависят от реализации решения о двух государствах - с независимым и жизнеспособным государством Палестина, существующим бок о бок с Израилем в мире и безопасности, в границах 1967 года, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан, со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в ноте правительства.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
00:39
 
В миреИзраильКатарБразилияДональд ТрампХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала