БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района
БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района - РИА Новости, 10.09.2025
БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района
Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T20:36:00+03:00
2025-09-10T20:36:00+03:00
2025-09-10T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о последствиях уточняется. "Враг не оставляет своих подлых попыток запугать мирное население. Убедительно прошу всех быть крайне бдительными и осторожными: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам беспилотников, о подозрительных находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб", - сообщил врио губернатора региона.
БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района
Хинштейн: ВСУ атаковали крышу администрации Рыльского района Курской области