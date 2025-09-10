Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 10.09.2025
БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района
Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме,... РИА Новости, 10.09.2025
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о последствиях уточняется. "Враг не оставляет своих подлых попыток запугать мирное население. Убедительно прошу всех быть крайне бдительными и осторожными: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам беспилотников, о подозрительных находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб", - сообщил врио губернатора региона.
Хинштейн: ВСУ атаковали крышу администрации Рыльского района Курской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
"Враг не оставляет своих подлых попыток запугать мирное население. Убедительно прошу всех быть крайне бдительными и осторожными: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам беспилотников, о подозрительных находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб", - сообщил врио губернатора региона.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
8 июня, 21:30
 
