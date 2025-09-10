https://ria.ru/20250910/bpla-2041056686.html

БПЛА атаковали крышу администрации Рыльского района

КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Крыша администрации курского Рыльского района повреждена в результате атаки украинского беспилотника, также повреждено остекление в многоквартирном доме, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что информация о последствиях уточняется. "Враг не оставляет своих подлых попыток запугать мирное население. Убедительно прошу всех быть крайне бдительными и осторожными: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам беспилотников, о подозрительных находках необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб", - сообщил врио губернатора региона.

