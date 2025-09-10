https://ria.ru/20250910/bpl-2041067599.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала подросток

Девочка пострадала в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области, она госпитализирована, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Девочка пострадала в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области, она госпитализирована, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Удары ВСУ по нашей области продолжаются. Есть пострадавшие. По уточненной информации, в поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В селе Бессоновка от ударов двух беспилотников в частном доме повреждены фасад и остекление. В поселке Октябрьский после атаки БПЛА повреждены административное здание, три машины и остекление двух квартир многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, в городе Грайворон при атаке БПЛА мужчина получил осколочное ранение головы. Также в Грайвороне от ударов беспилотников повреждены окна и фасады неэксплуатируемого социального объекта и административного здания, повреждено остекление одной квартиры в многоквартирном доме и посечен автомобиль, в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал частный дом, в результате чего пробита его кровля, в селе Головчино от удара БПЛА повреждена кровля в жилом доме. "В Белгороде после атак беспилотников выявлены повреждения четырех многоквартирных и пяти частных домов, двух административных зданий и социального объекта. Осколками посечены восемь транспортных средств", - отметил Гладков. Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета снаряда пробита крыша частного дома, после детонации дрона повреждены квартира в многоквартирном доме, частный дом и автомобиль, в селе Муром FPV-дроны атаковали два домовладения, в результате чего были выбиты окна, повреждены кровли и заборы. "В поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника поврежден автомобиль. Село Репяховка Краснояружского района атаковано дронами. Один частный дом уничтожен огнем. В двух других домах выбиты окна, пробиты кровли и повреждены фасады. Кроме того, поврежден коммерческий объект. В селе Колотиловка после детонации FPV-дрона произошло возгорание частного дома", - подчеркнул губернатор. Также в хуторе Леоновка Валуйского округа дрон ударил по территории фермерского хозяйства, в результате чего повреждены фронтон и кровля складского помещения, в селе Стригуны Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия, было повреждено ограждение. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.

