ВС России атаковали позиции ВСУ в Запорожской области
ВС России атаковали позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России атаковали позиции ВСУ в Запорожской области
Подразделения БПЛА и штурмовая группа 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России успешно использовали комбинированную атаку FPV дронов... РИА Новости, 10.09.2025
ТОКМАК, 10 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА и штурмовая группа 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России успешно использовали комбинированную атаку FPV дронов и штурмовиков на позиции ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Вохан". Город Орехов находится в Запорожской области поблизости с линией боевого соприкосновения и часто используется украинскими боевиками в качестве логистической точки. "Поступила задача сработать совместно со штурмовой группой во время атаки на опорный пункт противника. Работали синхронно. Штурмовики прижали противника, и мы одновременно атаковали блиндаж. Получилась комбинированная операция. Противник был уничтожен. Задача выполнена", - сказал "Вохан".
Кадры комбинированной атаки FPV-дронов и штурмовиков на позиции ВСУ в Запорожской области
Подразделения БПЛА и штурмовая группа 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" успешно использовали комбинированную атаку FPV-дронов и штурмовиков на позиции ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области.
Об этом РИА Новости рассказал начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Вохан". На видео – штурмовые действия российских бойцов
