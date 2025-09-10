ВС России атаковали позиции ВСУ в Запорожской области

https://ria.ru/20250910/bpl-2040863830.html

ТОКМАК, 10 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА и штурмовая группа 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России успешно использовали комбинированную атаку FPV дронов и штурмовиков на позиции ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета ударных БПЛА с позывным "Вохан". Город Орехов находится в Запорожской области поблизости с линией боевого соприкосновения и часто используется украинскими боевиками в качестве логистической точки. "Поступила задача сработать совместно со штурмовой группой во время атаки на опорный пункт противника. Работали синхронно. Штурмовики прижали противника, и мы одновременно атаковали блиндаж. Получилась комбинированная операция. Противник был уничтожен. Задача выполнена", - сказал "Вохан".

