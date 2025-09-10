Рейтинг@Mail.ru
08:45 10.09.2025
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Центр Нижнего Новгорода. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Сегодня ночью в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.
ВС России нанесли удары по логистическому узлу ВСУ в Одесской области
