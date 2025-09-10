В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

https://ria.ru/20250910/bpl-2040840195.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Последствий в результате отражения атаки БПЛА на Нижегородскую область нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня ночью в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, последствия не зафиксированы", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 2 - над территорией Нижегородской области.

