Бойцы с фронта пожелали Симоньян скорейшего выздоровления

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале видео, на которых военные с разных участков фронта пожелали ей скорейшего выздоровления.В понедельник она рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник медиаменеджер сообщила, что вышла из наркоза, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее."Маргарита, мы — воинское подразделение, интернациональная бригада "Пятнашка". Как и все патриоты нашей страны, желаем вам скорейшего выздоровления. Вы — символ нашей победы, и мы ждем вашего возвращения в ряды героев", — сказали бойцы на одном из видео.Военные подчеркнули, что такие пожелания отражают поддержку и уважение, которое Симоньян вызывает у солдат. Они отметили, что за ее здоровье обещают "дать несколько залпов огненных" дивизии в Донбассе, и подчеркнули, что она очень много для них значит."Маргарита Симоновна, сегодня от всех десантников, выполняющих специальные задачи в курском приграничье, хотим вам пожелать скорейшего выздоровления. Ваша смелость, преданность долгу и профессионализм являются для нас примером. Здоровья. Быстрого, эффективного лечения и скорейшего выздоровления. Ждем вашего возвращения в строй. Победа будет за нами. Слава России", — сказали бойцы в другом послании.Симоньян также опубликовала пожелания от писателя Захара Прилепина, он отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Священник Павел Островский пожелал сохранять христианские ценности — служить, любить и радовать окружающих, независимо от того, будет она в болезни или в здравии.
