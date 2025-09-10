https://ria.ru/20250910/bolnichnyy-2040818400.html
Юрист рассказала, какие операции не считаются основанием для больничного
Юрист рассказала, какие операции не считаются основанием для больничного
общество
ассоциация юристов россии
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Увеличение груди, ринопластика и другие виды пластических операций не считаются уважительной причиной отсутствия на работе и основанием для оформления больничного листа, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова. Она отметила, что листок временной нетрудоспособности выдается при болезни или травме, согласно закону "Об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". "Медицинское вмешательство в виде эстетических операций или иных медицинских процедур, осуществленное по вашему желанию в целях усовершенствования внешности, не будет являться основанием для оформления вам листка временной нетрудоспособности", - подчеркнула юрист. Стародубова добавила, что исключение составляют операции, проведение которых обусловлено медицинскими показаниями для лечения аномалий или дефектов. "Чтобы избежать проблем на работе, работнику перед проведением пластической операции необходимо заранее согласовать с работодателем дни своего отсутствия на рабочем месте путем оформления отпуска", - советует юрист. Это может быть как ежегодный основной оплачиваемый отпуск, так и отпуск без сохранения заработной платы, заключила Стародубова.
Юрист рассказала, какие операции не считаются основанием для больничного
Пластические операции не считаются основанием для оформления больничного
