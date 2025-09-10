https://ria.ru/20250910/biryukov-2041005543.html
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве - РИА Новости, 10.09.2025
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:49:00+03:00
2025-09-10T16:49:00+03:00
2025-09-10T16:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов... Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, в общей сложности приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши и 333 - металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков. Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов. -0-
https://realty.ria.ru/20250910/luzhniki-2040853411.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
Бирюков: выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 80% запланированных в этом году работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов... Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, в общей сложности приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши и 333 - металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов. -0-