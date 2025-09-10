https://ria.ru/20250910/bilayn-2040637403.html

Билайн прервал более 100 тысяч звонков от мошенников в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Благодаря внедренному в июне 2025 года механизму защиты от телефонных мошенников Билайн за 1 неделю августа прервал 107 тысяч звонков в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба оператора.Алгоритмы антифрода автоматически прерывают разговор, если абоненту звонят с подозрительного номера и во время общения ему приходит SMS с кодом от банка или "Госуслуг".Аналитики Билайн выяснили, что в основном мошенники атаковали людей среднего возраста: 58% всех сброшенных звонков пришлось на группу 31-50 лет. На втором месте оказались абоненты, которым от 51 до 65 лет, а на третьем — молодежь до 30 лет. В большинстве случаев мошенники звонили в утреннее время — до 12 часов дня. А поводом для сбрасывания вызова чаще всего становились SMS от "Госуслуг" и крупных банков.Всего за одну неделю по всей России Билайн сбросил 446 тысяч мошеннических звонков, которые затронули более 232 тысяч абонентов. Причем в некоторых случаях номер абонента могли пытаться набрать несколько сотен раз. Рекорд по количеству попыток мошенников установить контакт с одним клиентом зафиксирован в Республике Адыгея. Там Билайн сбросил 892 звонка за один час.В целом по стране зафиксировано более 20 случаев, когда людям пытались позвонить свыше 100 раз за короткий промежуток времени. Такие попытки система безопасности прерывает автоматически. После первого звонка мошенников включается мониторинг на определенное время, в результате которого мошенники не смогут связаться с абонентом, а он — перезвонить им самостоятельно.Функция защиты уже работает для всех абонентов Билайн, предотвращая попытки выманивания кодов и обеспечивая спокойствие. Дополнительная плата за нее не взимается, она работает автоматически и ничего подключать не нужно.Данные о защите абонентов Билайн были взяты за период 13-20 августа 2025.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSUKKQWko

