В Минэкономразвития рассказали о работе над введением безвиза для китайцев

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Поручение президента России по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе, заявил в среду директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. "Решение президента надо исполнять, и все ведомства уже приступили к этой работе", - сказал Кондратьев на форуме "Отдых Leisure 2025". Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян.Кондратьев отметил, что Минэкономразвития со своей стороны уже давно ведет большую и долгую работу по адаптации туристического продукта России к китайскому туристу. В частности, речь идет об электронных визах и групповых безвизовых поездках."Многие сейчас спрашивают - а как вы оцениваете потенциал въезда. Вы знаете, что в рамках национального проекта к 2030 году стоит цель - 16 миллионов иностранных граждан. И с учетом всех решений, которые сейчас принимаются, и работы по продвижению, которую мы сейчас ведем, мы себе уже заявили цель в 5,7 миллиона китайских туристов к 2030 году. Это будет где-то 35% всего въездного турпотока в Российскую Федерацию к 2030 году", - добавил Кондратьев.

