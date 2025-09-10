https://ria.ru/20250910/bezrabotitsa-2040768651.html

"Рубеж пройден". Флагман Европы готовится к отчаянному шагу

"Рубеж пройден". Флагман Европы готовится к отчаянному шагу - РИА Новости, 10.09.2025

"Рубеж пройден". Флагман Европы готовится к отчаянному шагу

Число безработных в Германии побило десятилетний рекорд. Энергетический кризис, американские пошлины и непомерная социальная нагрузка требуют реформ, признают... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:00:00+03:00

2025-09-10T08:00:00+03:00

2025-09-10T08:02:00+03:00

германия

сша

фридрих мерц

евросоюз

безработица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Число безработных в Германии побило десятилетний рекорд. Энергетический кризис, американские пошлины и непомерная социальная нагрузка требуют реформ, признают власти. Однако эксперты предупреждают: настоящие проблемы только начинаются. О том, что угрожает Берлину, — в материале РИА Новости.Финальный аккордСогласно данным Федерального агентства занятости ФРГ, впервые за десять лет число безработных в Германии превысило три миллиона человек. Только в августе их стало больше на 46 тысяч, сообщает Reuters.Глава ведомства Андреа Налес считает, что причина тому — общий экономический спад последних лет. А из-за американских пошлин, возможно, роста не будет третий год подряд.В свою очередь, Карстен Бжески, глава макроэкономического направления международной банковской группы Нидерландов ING (Германия входит в число основных регионов ее деятельности), рассматривает превышение трехмиллионного показателя как переход к экономическому упадку. "В контексте рынка труда три миллиона — не просто цифра, а символический рубеж, отделяющий силу от слабости", — приводит издание его слова.Каждый процент увеличения безработицы сам по себе способствует спаду ВВП на 2-2,5 процента, напоминает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. "А с учетом мигрантской нагрузки, даже без дополнительных таможенных пошлин со стороны США, экономического роста в Германии действительно ждать не приходится", — отмечает он.К тому же темпы инфляции ускорились: по данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), в июле было 1,8 процента, в августе — уже 2,1.Опрошенные Reuters эксперты показали, что с учетом сезонных колебаний безработица держится на уровне 6,3 процента, но спрос на рабочую силу падает. Например, в прошлом месяце в стране была всего 631 тысяча вакансий — на 68 тысяч меньше прошлогоднего значения.Конечно, о катастрофе говорить рано, считают эксперты, но перспективы довольно мрачные. Уже с десятипроцентного показателя безработицы начинаются серьезные диспропорции в доходах населения и возникает чрезмерная налоговая нагрузка на работающих, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Критическим уровнем можно назвать 11-12 процентов: тогда запускаются необратимые процессы, возможны социальные взрывы, вплоть до радикализации настроений в обществе, указывает Белхароев.Что делатьКанцлер ФРГ Фридрих Мерц признает: ситуация с безработицей говорит о необходимости реформ. И, судя по всему, под нож собираются пустить социальные программы. Ранее он сообщил, что страна больше не может позволить высоких расходов на эту сферу, и призвал законодателей к пересмотру текущей системы всеобщего благосостояния.Германия славилась регулярными пособиями на жилье и детей, выплатами безработным, семейными доплатами, программами помощи нуждающимся, а также субсидиями по уходу за больными и престарелыми. В прошлом году Берлин потратил на это рекордные 47 миллиардов евро, сообщает The Telegraph.При общем спаде производства — с учетом высоких расходов на энергетику, а также дорогостоящую поддержку Украины — социальная нагрузка становится действительно непосильной для государства, подчеркивают эксперты."Вполне вероятно, что в ближайшее время пособия и льготы урежут. Военные расходы точно сокращать не станут: во-первых, у ЕС есть крупные обязательства по закупкам вооружения у США, во-вторых — эти траты позволяют утаить хищения из бюджета. Так что первыми под нож пустят здравоохранение и образование, причем ударит это в большей степени по местным жителям Германии и в меньшей по мигрантам", — говорит Зайнуллин.Тем не менее в числе приоритетов в решении проблемы с безработицей Мерц выделяет борьбу с нелегальной миграцией. В июле главы МВД Германии, Франции, Австрии, Польши, Чехии и Дании заключили символическое соглашение о сотрудничестве в области борьбы с нелегалами. Кроме того, немецкий канцлер предлагал усложнить получение гражданства, увеличив требуемый срок проживания в стране. Но аналитики сомневаются, что эти обещания исполнят."Все это не более чем популистские разговоры, призванные успокоить население перед надвигающимся экономическим крахом. Реформировать можно что угодно, но без экономического роста положительного результата не будет", — уверен Белхароев.Западные экономисты также считают, что проблемы Германии носят структурный характер и их решение займет годы."Даже при благоприятном стечении обстоятельств восстановление рынка труда займет не менее двух-трех лет, а в случае усугубления кризисных явлений может растянуться на пятилетний период", — полагает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Сами виноватыНа безработицу в ФРГ влияет несколько ключевых факторов. Антироссийские санкции обошлись Германии слишком дорого. Первой упала энергетика — после того, как в 2022-м Евросоюз ограничил доступ российских ресурсов.Это, в свою очередь, привело к кризису в металлургии. "По разным оценкам, спад производства металлов по отношению к 2021-му превысил 20 процентов. И этот показатель только ухудшается", — замечает Зайнуллин.Следующей стала химическая промышленность, в том числе энергоемкое производство удобрений.Затем машиностроение. Тут, помимо цен на энергоносители, сыграли роль высокие американские пошлины — ограниченный доступ к рынку привел к тому, что качественная и дорогая продукция становится невостребованной. Крупнейшие производители, такие как Audi AG, сообщали о масштабных сокращениях, о закрытии заводов и переносе производств в США. "Традиционно сильные немецкие профсоюзы стараются замедлить этот процесс, но объективная экономическая реальность все-таки вынуждает увольнять сотрудников", — добавляет Зайнуллин.Сокращение промышленности, естественно, снижает спрос на рабочую силу. Исправить это реформами, направленными исключительно против мигрантов, не получится, считают аналитики. Пока страна не откажется от политики самовредительства и не обеспечит условия для восстановления доступа к ресурсам и рынкам сбыта, ситуация не изменится.

https://ria.ru/20250822/neft-2036689632.html

https://ria.ru/20250902/isk-2038927381.html

https://ria.ru/20250810/audi-2034215880.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, сша, фридрих мерц, евросоюз, безработица