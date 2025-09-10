Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/bespilotniki-2040976560.html
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:16:00+03:00
2025-09-10T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
польша
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_2051ebacc2976bb7a392472fef143233.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. "Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1c47a6c02a5a32d9964e90ad09b8fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, польша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Польша, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины

МО: дальность полёта применённых при ударе по ВПК Украины БПЛА составляет 700 км

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, заявили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове.
"Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПольшаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала