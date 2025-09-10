https://ria.ru/20250910/bespilotniki-2040976560.html
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины - РИА Новости, 10.09.2025
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:16:00+03:00
2025-09-10T15:16:00+03:00
2025-09-10T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
польша
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_2051ebacc2976bb7a392472fef143233.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. "Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/79/1530187969_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1c47a6c02a5a32d9964e90ad09b8fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, польша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Польша, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины
МО: дальность полёта применённых при ударе по ВПК Украины БПЛА составляет 700 км