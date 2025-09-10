https://ria.ru/20250910/bespilotniki-2040976560.html

В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины

В Минобороны рассказали о дальности полета БПЛА, ударивших по ВПК Украины

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дальность полета примененных ВС РФ в массированном ударе по украинскому ВПК беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. "Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров", - говорится в сообщении.

