Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 10.09.2025 (обновлено: 11:49 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/bespilotnik-2040884384.html
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 10.09.2025
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона
Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:38:00+03:00
2025-09-10T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что после детонации беспилотника повреждены социальный и коммерческий объекты. Также посечен осколками автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на Белгород пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что после детонации беспилотника повреждены социальный и коммерческий объекты. Также посечен осколками автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала