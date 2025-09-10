https://ria.ru/20250910/bespilotnik-2040884384.html
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона - РИА Новости, 10.09.2025
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона
Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:38:00+03:00
2025-09-10T11:38:00+03:00
2025-09-10T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что после детонации беспилотника повреждены социальный и коммерческий объекты. Также посечен осколками автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона
Гладков: при атаке БПЛА ВСУ на Белгород пострадал мужчина