Житель Белгорода получил ранения в результате атаки украинского дрона

2025-09-10T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Житель Белгорода получил осколочные ранения в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Ранен мирный житель. Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что после детонации беспилотника повреждены социальный и коммерческий объекты. Также посечен осколками автомобиль.

