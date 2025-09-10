Рейтинг@Mail.ru
В Калуге обломки БПЛА повредили фасад здания
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 10.09.2025
В Калуге обломки БПЛА повредили фасад здания
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фасад административного здания получил незначительные повреждения в Калужской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша. "На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет", - сообщил он в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что пять БПЛА нейтрализованы прошедшей ночью над Калужской областью.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фасад административного здания получил незначительные повреждения в Калужской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша.
"На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет", - сообщил он в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что пять БПЛА нейтрализованы прошедшей ночью над Калужской областью.
