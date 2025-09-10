https://ria.ru/20250910/bespilotnik-2040836202.html

В Калуге обломки БПЛА повредили фасад здания

В Калуге обломки БПЛА повредили фасад здания - РИА Новости, 10.09.2025

В Калуге обломки БПЛА повредили фасад здания

Фасад административного здания получил незначительные повреждения в Калужской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор...

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

калуга

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Фасад административного здания получил незначительные повреждения в Калужской области из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор Владислав Шапша. "На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших нет", - сообщил он в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что пять БПЛА нейтрализованы прошедшей ночью над Калужской областью.

калужская область

калуга

происшествия, калужская область, калуга, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)