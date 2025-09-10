Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 10.09.2025 (обновлено: 01:17 10.09.2025)
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната - РИА Новости, 10.09.2025
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода", — написал он.Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу."Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое", — добавил врио губернатора.Отмечается, что на месте работают все оперативные дежурные службы, а их действия координирует глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ростовская область, происшествия, матвеево-курганский район, юрий слюсарь, вооруженные силы украины, россия, беспилотники
Ростовская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Матвеево-Курганский район, Юрий Слюсарь, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната

В Ростовской области из-за падения БПЛА пострадали сотрудники интерната

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода", — написал он.
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
00:26
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
00:26
Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу.
«
"Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое", — добавил врио губернатора.
Отмечается, что на месте работают все оперативные дежурные службы, а их действия координирует глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Ростовская область
Происшествия
Матвеево-Курганский район
Юрий Слюсарь
Вооруженные силы Украины
Россия
Беспилотники
 
 
