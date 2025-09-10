https://ria.ru/20250910/bespilotnik-2040812182.html

В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода", — написал он.Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу."Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое", — добавил врио губернатора.Отмечается, что на месте работают все оперативные дежурные службы, а их действия координирует глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

