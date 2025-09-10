https://ria.ru/20250910/bespilotnik-2040812182.html
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната - РИА Новости, 10.09.2025
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:05:00+03:00
2025-09-10T01:05:00+03:00
2025-09-10T01:17:00+03:00
ростовская область
происшествия
специальная военная операция на украине
матвеево-курганский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Здание интерната в Матвеево-Курганском районе Ростовской области получило повреждения из-за падения БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода", — написал он.Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу."Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое", — добавил врио губернатора.Отмечается, что на месте работают все оперативные дежурные службы, а их действия координирует глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250910/donetsk-2040809225.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
матвеево-курганский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, матвеево-курганский район, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, россия, беспилотники
Ростовская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Матвеево-Курганский район, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники
В Ростовской области из-за падения БПЛА повреждено здание интерната
В Ростовской области из-за падения БПЛА пострадали сотрудники интерната