"Плохой кастинг". Бербок встретили издевками после назначения на новый пост

"Плохой кастинг". Бербок встретили издевками после назначения на новый пост

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, накануне вступившая в должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН, как никто другой олицетворяет высокомерие и двойные стандарты Запада, говорится в публикации Junge Welt."Очевидный плохой кастинг показывает прежде всего одно: заключение договора с правильными людьми — вот что важно. После пяти лет участия в программе "Молодые глобальные лидеры" Всемирного экономического форума Анналена Бербок стала садовником в ООН", — отмечается в статье.При этом авторы материала напомнили, что Бербок в бытность министром иностранных дел Германии "была на переднем крае мобилизации против России, разжигала войны на Украине и в Газе"."А когда в 2023 году Израиль начал полностью превращать сектор Газа в руины, она воздержалась при голосовании по резолюции ООН о "немедленном гуманитарном прекращении огня". Спустя год после геноцида самопровозглашенный эксперт по международному праву объяснила, что "даже гражданские места могут потерять свой защитный статус", — подчеркивается в публикации.Накануне в Нью-Йорке начала работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем голосами 167 государств. Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в этой связи заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, со своей стороны, назвала позором избрание Бербок, которая гордится дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.

