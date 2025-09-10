Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 10.09.2025 (обновлено: 08:51 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/bepilotnik-2040840745.html
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку - РИА Новости, 10.09.2025
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку
Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:50:00+03:00
2025-09-10T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, сообщил в среду губернатор Павел Малков. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе три - над Рязанской областью. "По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб", - сообщил Малков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку

В Рязанской области постройка у частного дома загорелась после падения БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, сообщил в среду губернатор Павел Малков.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе три - над Рязанской областью.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб", - сообщил Малков в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала