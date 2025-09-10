https://ria.ru/20250910/bepilotnik-2040840745.html

В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку

Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, РИА Новости, 10.09.2025

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, сообщил в среду губернатор Павел Малков. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе три - над Рязанской областью. "По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб", - сообщил Малков в своем Telegram-канале.

рязанская область

