В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку
В Рязанской области осколки беспилотника упали на хозяйственную постройку
Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, РИА Новости, 10.09.2025
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших в Рязанской области, где были сбиты три БПЛА, нет, осколки одного из дронов упали на хозпостройку во дворе частного дома, возгорание ликвидировано, сообщил в среду губернатор Павел Малков. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что с полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе три - над Рязанской областью. "По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб", - сообщил Малков в своем Telegram-канале.
рязанская область
