Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:27:00+03:00
2025-09-10T13:27:00+03:00
2025-09-10T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде. Предварительно, никто не пострадал. Выехал на место. В здании выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.
белгород
белгородская область
Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде