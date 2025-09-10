Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 10.09.2025 (обновлено: 13:31 10.09.2025)
Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород
Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород - РИА Новости, 10.09.2025
Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде. Предварительно, никто не пострадал. Выехал на место. В здании выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.
Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramБеспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде. Предварительно, никто не пострадал. Выехал на место. В здании выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.
