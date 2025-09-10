https://ria.ru/20250910/belgorod-2040925580.html

Гладков рассказал о новой атаке ВСУ на Белгород

Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде. Предварительно, никто не пострадал. Выехал на место. В здании выбиты окна и посечен фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.

