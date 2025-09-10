Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 10.09.2025
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ
Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.09.2025
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров", - написал Гладков в Telegram-канале. В среду угроза БПЛА по всей территории области губернатор объявил около 9 утра (мск). Кроме того, угрозу опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале объявлял четыре раза с 8 утра.
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе приостановили работу ТЦ

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров", - написал Гладков в Telegram-канале.
В среду угроза БПЛА по всей территории области губернатор объявил около 9 утра (мск). Кроме того, угрозу опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале объявлял четыре раза с 8 утра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
