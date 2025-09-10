https://ria.ru/20250910/belgorod-2040857646.html
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ - РИА Новости, 10.09.2025
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ
Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:10:00+03:00
2025-09-10T10:10:00+03:00
2025-09-10T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Власти приостанавливают работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, в связи с оперативной ситуацией временно приостанавливаем работу крупных торговых центров", - написал Гладков в Telegram-канале. В среду угроза БПЛА по всей территории области губернатор объявил около 9 утра (мск). Кроме того, угрозу опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале объявлял четыре раза с 8 утра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_3:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1dfe434389fef826a5f18eb1473a711b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде приостановили работу крупных ТЦ
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе приостановили работу ТЦ