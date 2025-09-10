https://ria.ru/20250910/banki-2040916348.html
Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов
Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов - РИА Новости, 10.09.2025
Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов
Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:06:00+03:00
2025-09-10T13:06:00+03:00
2025-09-10T13:12:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/01/1398830105_0:0:3587:2017_1920x0_80_0_0_551f712aec3a404075f179c41873620d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
https://ria.ru/20240808/putin-1965047820.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/01/1398830105_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_1fedf8bd0018abc595dbe7bff196d486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов
Иностранные банки ждут геополитические решения для открытия филиалов в России