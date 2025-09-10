Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов

Рейтинг@Mail.ru
13:06 10.09.2025 (обновлено: 13:12 10.09.2025)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России
8 августа 2024, 20:55
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
