Минфин рассказал об интересе иностранных банков к открытию филиалов

2025-09-10T13:06:00+03:00

2025-09-10T13:06:00+03:00

2025-09-10T13:12:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений", заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Мы слышали интерес в разговорах, но все, конечно, ждут геополитических решений. И после чего уже будут какие-то прямые решения. Но в целом это некоторых наших иностранных партнеров интересует - участие на нашем рынке", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о создании филиалов иностранных банков в России. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно.

