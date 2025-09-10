На Урале осудили лидера банды бывших полицейских

https://ria.ru/20250910/banda-2041015705.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам колонии Владислава Соболя, бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД столицы Урала и лидера банды экс-милиционеров, на счету которой 11 убийств, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – сказал Шульга. В июне в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости сообщали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе. В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей. В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив – обогащение, отмечали следователи. Как сообщала прокуратура региона, Железнодорожный райсуд 4 сентября приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка, которому вменяли три преступных эпизода. Надзорное ведомство уточняло, что Семенюк тогда был оперуполномоченным УВД Кировского района Екатеринбурга, на суде свою вину признал полностью. В отношении остальных членов преступного формирования уголовные дела разделены в производстве, дело Котика также находится в Железнодорожном суде Екатеринбурга. Вину Котик признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. "Соболь тоже признал вину, и у него было досудебное соглашение о сотрудничестве", – пояснили РИА Новости в облсуде.

