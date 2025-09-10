https://ria.ru/20250910/bakhreyn-2041004066.html

Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит

Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит - РИА Новости, 10.09.2025

Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в РФ."Следует отметить, что Его Величество король королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа пять раз посещал Россию в статусе короля Бахрейна: впервые в 2008 году и последний раз в мае 2024 года. Его Величество планирует прибыть в Российскую Федерацию со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в (российско-арабскком) саммите, который состоится в Москве", - сообщили агентству в посольстве.Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

