https://ria.ru/20250910/bakhreyn-2041004066.html
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит - РИА Новости, 10.09.2025
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:44:00+03:00
2025-09-10T16:44:00+03:00
2025-09-10T16:47:00+03:00
бахрейн
россия
москва
в мире
хамад бен иса аль халифа
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947889485_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_5bbc1cac1369d7246bf12b229e9c7c22.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в РФ."Следует отметить, что Его Величество король королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа пять раз посещал Россию в статусе короля Бахрейна: впервые в 2008 году и последний раз в мае 2024 года. Его Величество планирует прибыть в Российскую Федерацию со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в (российско-арабскком) саммите, который состоится в Москве", - сообщили агентству в посольстве.Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
https://ria.ru/20250626/komitet-2025586660.html
бахрейн
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947889485_305:0:2553:1686_1920x0_80_0_0_cf965de00f54115ffb5b941db548c803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, москва, в мире, хамад бен иса аль халифа, лига арабских государств
Бахрейн, Россия, Москва, В мире, Хамад бен Иса Аль Халифа, Лига арабских государств
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит в октябре