Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит

16:44 10.09.2025 (обновлено: 16:47 10.09.2025)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в РФ."Следует отметить, что Его Величество король королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа пять раз посещал Россию в статусе короля Бахрейна: впервые в 2008 году и последний раз в мае 2024 года. Его Величество планирует прибыть в Российскую Федерацию со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в (российско-арабскком) саммите, который состоится в Москве", - сообщили агентству в посольстве.Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа планирует посетить Россию для участия в российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября в Москве, сообщили РИА Новости в посольстве королевства в РФ.
"Следует отметить, что Его Величество король королевства Бахрейн Хамад Бен Иса Аль Халифа пять раз посещал Россию в статусе короля Бахрейна: впервые в 2008 году и последний раз в мае 2024 года. Его Величество планирует прибыть в Российскую Федерацию со своим шестым официальным визитом в октябре 2025 года, чтобы принять участие в (российско-арабскком) саммите, который состоится в Москве", - сообщили агентству в посольстве.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
26 июня, 15:54
 
