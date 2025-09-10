Рейтинг@Mail.ru
Азаров посмеялся над Каллас из-за ее выступления по теме Украины
16:26 10.09.2025
Азаров посмеялся над Каллас из-за ее выступления по теме Украины
Азаров посмеялся над Каллас из-за ее выступления по теме Украины
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале. "Судьба киевского режима так сильно волнует европейских союзников Киева, что речь Каи Каллас об Украине в Европарламенте пришли послушать от силы 15 депутатов из 720", — говорится в публикации. Накануне дипломат, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала об объемах помощи, которую страны ЕС потратили на Украину. По словам Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.
Выступление главы дипломатии ЕС Каллас почти перед пустым залом
Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о сумме, которую ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.
Азаров посмеялся над Каллас из-за ее выступления по теме Украины

Азаров высмеял выступление Каллас об Украине перед практически пустым залом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высмеял выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвященное Украине, перед практически пустым залом. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Судьба киевского режима так сильно волнует европейских союзников Киева, что речь Каи Каллас об Украине в Европарламенте пришли послушать от силы 15 депутатов из 720", — говорится в публикации.
Накануне дипломат, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала об объемах помощи, которую страны ЕС потратили на Украину.

По словам Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.
