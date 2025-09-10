Рейтинг@Mail.ru
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным - РИА Новости, 10.09.2025
17:59 10.09.2025
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
в мире
бахрейн
россия
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
aurus
авто
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного посольством страны в России. "Жители столицы Бахрейна - Манамы - с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении дипмиссии, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Как сообщили в посольстве, Владимир Путин весной 2024 года подарил автомобиль ِAurus в удлиненной версии класса люкс королю, когда тот посетил Россию с визитом. "Президент России Владимир Путин является большим другом короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы. Ранее в 2016 году российский президент подарил своему другу королю Хамаду чистокровного арабского скакуна, а Его Величество Король Бахрейна подарил президенту Владимиру Путину арабский меч, изготовленный из чистого золота в дамасском стиле", - заключили в дипмиссии.
в мире, бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, aurus, авто
В мире, Бахрейн, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Aurus, Авто
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного посольством страны в России.
"Жители столицы Бахрейна - Манамы - с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении дипмиссии, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
Как сообщили в посольстве, Владимир Путин весной 2024 года подарил автомобиль ِAurus в удлиненной версии класса люкс королю, когда тот посетил Россию с визитом.
"Президент России Владимир Путин является большим другом короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы. Ранее в 2016 году российский президент подарил своему другу королю Хамаду чистокровного арабского скакуна, а Его Величество Король Бахрейна подарил президенту Владимиру Путину арабский меч, изготовленный из чистого золота в дамасском стиле", - заключили в дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Межгосударственные отношения России и Бахрейна
20 июня, 00:51
 
