https://ria.ru/20250910/aurus-2041030312.html

Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным

Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным - РИА Новости, 10.09.2025

Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:59:00+03:00

2025-09-10T17:59:00+03:00

2025-09-10T17:59:00+03:00

в мире

бахрейн

россия

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

aurus

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947890315_22:0:3663:2048_1920x0_80_0_0_3305a897bffc0fc8b3c5974a99da98bb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного посольством страны в России. "Жители столицы Бахрейна - Манамы - с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении дипмиссии, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Как сообщили в посольстве, Владимир Путин весной 2024 года подарил автомобиль ِAurus в удлиненной версии класса люкс королю, когда тот посетил Россию с визитом. "Президент России Владимир Путин является большим другом короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы. Ранее в 2016 году российский президент подарил своему другу королю Хамаду чистокровного арабского скакуна, а Его Величество Король Бахрейна подарил президенту Владимиру Путину арабский меч, изготовленный из чистого золота в дамасском стиле", - заключили в дипмиссии.

https://ria.ru/20250620/bakhreyn-2024050666.html

бахрейн

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, aurus, авто