Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным - РИА Новости, 10.09.2025
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездит на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин, следует из видео, распространенного посольством страны в России. "Жители столицы Бахрейна - Манамы - с большим восхищением наблюдали как король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ездил на российском автомобиле класса люкс Aurus. Это машина была ведущей в королевском кортеже в понедельник, 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении дипмиссии, которое поступило в распоряжение РИА Новости. Как сообщили в посольстве, Владимир Путин весной 2024 года подарил автомобиль ِAurus в удлиненной версии класса люкс королю, когда тот посетил Россию с визитом. "Президент России Владимир Путин является большим другом короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы. Ранее в 2016 году российский президент подарил своему другу королю Хамаду чистокровного арабского скакуна, а Его Величество Король Бахрейна подарил президенту Владимиру Путину арабский меч, изготовленный из чистого золота в дамасском стиле", - заключили в дипмиссии.
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
