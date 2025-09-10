Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене
17:44 10.09.2025 (обновлено: 18:27 10.09.2025)
ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения "Ансар Алла", среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:44:00+03:00
2025-09-10T18:27:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения "Ансар Алла", среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище с топливом, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. Среди пораженных целей – военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом", - говорится в сообщении. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на Государство Израиль, включая запуски БПЛА и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории.
ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене

Армия Израиля сообщила о новой атаке на военные объекты хуситов в Йемене

© AP PhotoИзраильский удар по Сане. 10 сентября 2025
Израильский удар по Сане. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo
Израильский удар по Сане. 10 сентября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения "Ансар Алла", среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище с топливом, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. Среди пораженных целей – военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на Государство Израиль, включая запуски БПЛА и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене
29 сентября 2024, 18:22
 
