ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене

ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене - РИА Новости, 10.09.2025

ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения "Ансар Алла", среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:44:00+03:00

2025-09-10T17:44:00+03:00

2025-09-10T18:27:00+03:00

в мире

израиль

сана

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила новую атаку на объекты йеменского движения "Ансар Алла", среди атакованных целей были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище с топливом, говорится в сообщении армейской пресс-службы. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов, в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. Среди пораженных целей – военные лагеря, в которых были обнаружены боевики террористического режима, штаб-квартира отдела военной информации хуситов и хранилище с топливом", - говорится в сообщении. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаки хуситов на Государство Израиль, включая запуски БПЛА и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории.

израиль

сана

йемен

