Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду
16:19 10.09.2025 (обновлено: 17:28 10.09.2025)
Армия Непала посоветовала пассажирам не выезжать в аэропорт Катманду
2025-09-10T16:19:00+03:00
2025-09-10T17:28:00+03:00
катманду
непал
беспорядки в непале
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Международный аэропорт непальской столицы Катманду открыт, но пока нет подтвержденных авиарейсов на среду, пассажирам лучше оставаться на месте, сообщил оператор справочной службы вооруженных сил Непала корреспонденту РИА Новости."Международный аэропорт уже сегодня открылся, но пока нет подтвержденных рейсов на вылет из Катманду, если таких рейсов нет, то нет смысла ехать сегодня в аэропорт, лучше оставаться на месте", - заявил оператор в беседе с агентством.Он также сообщил, что в четверг, при наличии подтвержденных рейсов, пассажирам следует снова связаться со справочной службой вооруженных сил, чтобы выяснить обстановку в городе, возможность проезда до аэропорта и в случае необходимости получить содействие властей при поездке в аэропорт."Завтра следует позвонить снова на один из наших номеров, сообщить данные о вашем рейсе, и мы вам ответим, какова ситуация в городе и можно ли ехать в аэропорт самостоятельно. Если ситуация не позволит ехать самостоятельно, мы вам дадим контакты наших сотрудников в районе вашего отеля, и они организуют вам сопровождение до аэропорта", - сказал оператор.Телефонные номера справочной службы вооруженных сил Непала опубликованы Telegram-каналом посольства России в Катманду.В столице Непала в ночь со среды на четверг с 17.00 до 06.00 по местному времени (14.45 – 03.45 мск) действует комендантский час.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
катманду
непал
Новости
ru-RU
катманду, непал, беспорядки в непале
Катманду, Непал, Беспорядки в Непале
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Международный аэропорт непальской столицы Катманду открыт, но пока нет подтвержденных авиарейсов на среду, пассажирам лучше оставаться на месте, сообщил оператор справочной службы вооруженных сил Непала корреспонденту РИА Новости.
"Международный аэропорт уже сегодня открылся, но пока нет подтвержденных рейсов на вылет из Катманду, если таких рейсов нет, то нет смысла ехать сегодня в аэропорт, лучше оставаться на месте", - заявил оператор в беседе с агентством.
Он также сообщил, что в четверг, при наличии подтвержденных рейсов, пассажирам следует снова связаться со справочной службой вооруженных сил, чтобы выяснить обстановку в городе, возможность проезда до аэропорта и в случае необходимости получить содействие властей при поездке в аэропорт.
"Завтра следует позвонить снова на один из наших номеров, сообщить данные о вашем рейсе, и мы вам ответим, какова ситуация в городе и можно ли ехать в аэропорт самостоятельно. Если ситуация не позволит ехать самостоятельно, мы вам дадим контакты наших сотрудников в районе вашего отеля, и они организуют вам сопровождение до аэропорта", - сказал оператор.
Телефонные номера справочной службы вооруженных сил Непала опубликованы Telegram-каналом посольства России в Катманду.
В столице Непала в ночь со среды на четверг с 17.00 до 06.00 по местному времени (14.45 – 03.45 мск) действует комендантский час.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
КатмандуНепалБеспорядки в Непале
 
 
