04:26 10.09.2025
Первый трос соединил опоры трансграничной канатной дороги над Амуром
Первый трос соединил опоры трансграничной канатной дороги над Амуром
Первый трос соединил опоры трансграничной канатной дороги над Амуром

Первый трос соединил опоры канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ над Амуром

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГород Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура
Город Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Город Хэйхэ (Китай) на противоположной стороне Амура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен - РИА Новости. Первый трос соединил в среду опоры трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ над рекой Амур, сообщает Агентство развития проектных инициатив (АРПИ, входит в ГК "РЕГИОН", управляет проектом строительства).
"Агентство развития проектных инициатив", управляющее проектом строительства трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ, объявило о начале работ по натяжению канатов. Первый трос, закрепленный на опорной конструкции в Хэйхэ, сегодня доставлен на судне через реку Амур в сопровождении пограничников двух стран для фиксации на второй опоре в Благовещенске", - говорится в сообщении.
Монтаж ведут китайские специалисты совместно с экспертами АРПИ. На подготовительном этапе был установлен электродвигатель для запуска шкифов - колес, которые приведут канаты в движение, закреплены лебедки и привезены канаты, необходимые для стыковки двух берегов Амура.
"Впервые в мире две страны строят трансграничную канатную дорогу с использованием самых инновационных технологий. Согласно технологии, для каждой кабины в процессе монтажа необходимо поочередно сменить пять канатов разного диаметра и веса, от самого тонкого к самому толстому, пока не будут натянуты максимально толстые канаты весом 30 тонн каждый, выдерживающие кабину на 110 человек. После фиксации первого каната на высоте 70 метров на двух опорах к нему поочередно стыкуют идущие друг за другом более массивные канаты, которые будут разматывать с помощью лебедок с одной опоры на другую", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "АРПИ" Андрея Надина.
В период монтажа акваторию реки Амур будут временно перекрывать для судоходства в ночные, утренние и вечерние часы. Монтаж канатов планируется завершить в январе 2026 года.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Пересекать границу по канатке смогут до 457 человек в час и 2,5 миллиона человек в год в обоих направлениях.
На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Его готовность составляет 70%. Здесь разместят станцию, платформу и технологическое оборудование канатной дороги, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Строительство канатной дороги - совместный проект России и Китая с бюджетом 13,2 миллиарда рублей. Запустить канатку в эксплуатацию рассчитывают в мае 2026 года.
