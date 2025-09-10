https://ria.ru/20250910/alushta-2040980739.html

На южном берегу Крыма сошел сель

На южном берегу Крыма сошел сель

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Сель сошел в районе села Запрудное под Алуштой на южном берегу Крыма, сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУМЧС России по республике Дарья Диюнова. "Сель сошел в районе села Запрудное под Алуштой", - сказала Диюнова журналистам. По его словам, временно оказалась заблокирована дорога в районе села. "В настоящее время проезд расчищен и обеспечен", - подчеркнула Диюнова. Кроме того, по ее словам, из-за ливня оказались подтоплены 26 приусадебных участков в Джанкойском районе: село Кондратьево - две улицы (22 участка), Рысаково – одна улица (4 участка). Спасатели ликвидируют последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Привлечены беспилотные системы для мониторинга оперативной обстановки, идет расчистка и монтаж водоотводных каналов и дренажных систем. "Вода в жилые дома не зашла", - добавила Диюнова. По ее словам, всего для ликвидации подтопления привлечена группировка сил и средств от РСЧС 63 человека, 22 единицы техники, из них от МЧС России - 34 человека и 10 единиц техники. В Крыму с 9 по 11 сентября действует экстренное штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы и град. Усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На реках возможен подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

