Блогер Алехин прокомментировал скандальное видео с бизнесменом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил РИА Новости, что телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, - "пустышка". Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. Позже он опубликовал скриншоты переписки с Александром, который приходил к нему с предложением вложить деньги в благотворительный фонд помощи СВО и озвучивал условия для этого. "Друзья мои начали номер проверять, сказали - пустышка и человек этот не рядом", - сказал Алехин, добавив, что контакт последний раз был в сети 1 июля, а сам номер не существует.
