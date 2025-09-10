https://ria.ru/20250910/akseleratory-2040645504.html

Молодежные акселераторы развивают стартапы юных инноваторов в регионах

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Более 60 команд представили свои технологические проекты на региональных демо-днях Молодежных акселераторов "Сбера" в Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске, Нижнем Новгороде и Подмосковье.Именно они стали финалистами Школьного и Студенческого акселераторов – программ "Сбера" по развитию молодежного предпринимательства в стране.За несколько месяцев участники прошли насыщенную акселерационную программу: изучали основы бизнеса, технологии, маркетинг, командообразование, создавали MVP (minimal viable product – минимально жизнеспособный продукт) и тестировали гипотезы. С поддержкой менторов – действующих предпринимателей – они прошли путь от идеи до первых клиентов, продаж и интереса со стороны инвесторов.На сценах региональных площадок в этом году можно было увидеть самые разные решения – от образовательных технологий до робототехники. Оценивал их экспертный совет, в который вошли бизнес-ангелы, представители венчурных фондов и корпораций, а также успешные предприниматели.В Нижнем Новгороде эксперты отметили стартап Тимофея Арзамасцева aski (аски) – интеллектуальный ассистент для работы с CRM-системами (системами управления взаимоотношениями с клиентами). Он помогает автоматизировать обработку клиентских запросов и экономит часы работы менеджеров. Вместе с ним – HR-Tech стартап Nanimai (нанимай), сервис автоматизации массового найма с помощью ИИ."Во время акселератора нам удалось улучшить сервис и интегрироваться с HeadHunter, прокачать анализ резюме по методологии с персонализированными критериями, доработать механизм оценки компетенций через генерацию вопросов и автоматическое общение с кандидатом. Это позволило ускорить оценку резюме в 3 раза, улучшить качество и прозрачность анализа и добиться точности 95%. Благодаря этим улучшениям продукта мы привлекли 11 новых клиентов и сейчас готовим сделку с инвесторами", – рассказывает сооснователь стартапа Nanimai, участник Демо-дня в Нижнем Новгороде Егор Волков.Среди других участников — Дарья Арчакова и Алина Калиниченко, соосновательницы "НеоТомографа", а также Сергей Полин, основатель "НейроХудожника" – инструмента для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта и визуального редактора промптов (инструкций).В Самаре внимание экспертного совета привлек стартап шестнадцатилетнего Никиты Сыздыкова, комплекс "Корректор осанки" с применением нейросетей. Там же был представлен сервис Ильи Кукарцева "Автоконтент", автоматически создающий и публикующий посты, а также проект CartON (КартОН) молодого предпринимателя из Беларуси Глеба Бородко, предлагающий аренду тележек для удобной транспортировки продуктов.В Санкт-Петербурге одним из проектов, который оценил экспертный совет, стал Plan IT (план ИТ), цифровой помощник для урбанистов, который помогает проектировать комфортные и устойчивые городские пространства."Наставники в программах “Сбера” обладают экспертизой именно в тех сферах и технологиях, в которых работают стартапы и в которых им необходима поддержка. Благодаря работе с ними мы смогли показать хороший результат на Демо-дне. Спасибо “Сберу” за предоставленные возможности", — отметил технический директор проекта Plan IT, участник Демо-дня в Санкт-Петербурге Егор Мелехин.В Московской области основатель стартапа Sirius AI Robotics (Сириус АИ Роботикс) Александр Абатуров показал робота для шлифования поверхностей – металла, дерева и других материалов. Его программное обеспечение позволяет точно управлять силой и траекторией манипулятора, что особенно важно при обработке сварных швов или подготовке деталей мебели. Такое решение автоматизирует один из самых трудоемких производственных процессов, повышает качество обработки и может заменить до трех рабочих на предприятии.В Челябинске одним из самых ярких стало выступление основателя стартапа AmiToys (АмиТойс) из Уфы Михаила Шафиева. Он разработал детскую игрушку с искусственным интеллектом, которая умеет общаться с ребенком, отвечать на его вопросы, обучать и играть. Также у родителя есть специальное приложение, при помощи которого он может отслеживать интересы и прогресс обучения своего ребенка."”Сбер” развивает молодежное технологическое предпринимательство с 2020 года, и мы уверены: если хотим к 2035–2040 году видеть зрелые и устойчивые технологические компании, фундамент нужно закладывать уже сейчас. Поэтому мы создали инфраструктуру для подростков, студентов и молодых ученых, которые пробуют себя в предпринимательстве. Сегодня мы видим, как они — несмотря на возраст — запускают стартапы, выходят на рынок, привлекают инвесторов и конкурируют на равных со взрослыми игроками. Важно, что акселераторы работают и в регионах: молодые предприниматели чувствуют поддержку, остаются каждый в своем регионе и строят будущее там. Программы построены так, чтобы любой участник, вне зависимости от стартовых условий, смог пройти путь от идеи до сделки с инвестором или запуска пилота с корпорацией", – рассказала управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций "Сбера" Наталья Магидей.С 2020 года через молодежные акселераторы "Сбера" прошли более 200 тысяч человек из всех 89 регионов России и 24 стран, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. За это время создано свыше 4 тысяч MVP и прототипов технологических решений. Только за последние два года 95 выпускников привлекли более 620 миллионов рублей инвестиций.Все продукты и решения – 18+.Реклама, ПАО "Сбербанк России", erid: F7NfYUJCUneTSUKLqUQ5

