Рейтинг@Mail.ru
Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 10.09.2025 (обновлено: 15:40 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/ahmat-2040882826.html
Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей
Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей - РИА Новости, 10.09.2025
Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей
Блогер Роман Алехин заявил, что никто из командиров подразделения "Ахмат", которому он поставлял гуманитарную помощь, не обвинит его в предложениях участвовать... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:36:00+03:00
2025-09-10T15:40:00+03:00
россия
сво
роман алехин (блогер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803334_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_9f753dd2e4351a937bda8042ea1ec0e8.jpg
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил, что никто из командиров подразделения "Ахмат", которому он поставлял гуманитарную помощь, не обвинит его в предложениях участвовать в откатах, а свою работу он готов подтвердить документально. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. Вечером во вторник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов опубликовал ролик в своем Telegram-канале, где заявил, что Алехин на протяжении двух лет помогал подразделению, поставляя оборудование и радиостанции, а если он действительно виноват, то правоохранительные ведомства примут соответствующие решения. "Апти Аронович, спасибо за объективность! Ни один из командиров "Ахмат", и Вы это знаете, не сможет сказать, что я хотя бы кому-то предлагал участвовать в откатах или хоть какую-то схему незаконную провернуть. Сколько было в машине, столько и в актах приема-передачи. Как и ни одно другое подразделение, и ни один офицер меня не может обвинить в том, что я кому-то предлагал какую-то схему... И я готов ответить за всю работу, а точнее - жизнь для победы. С документальным подтверждением. И ни разу у меня не возникало желание получить личную выгоду, как и в этом случае", - заявил Алехин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250123/alaudinov-1995220185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803334_108:0:752:483_1920x0_80_0_0_0a71989b01bfa4dc6b8d03ecb733b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сво, роман алехин (блогер)
Россия, СВО, Роман Алехин (блогер)
Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей

Алехин заявил, что готов документально подтвердить свою деятельность

© Фото : соцсети Романа АлехинаВоенный блогер Роман Алехин
Военный блогер Роман Алехин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети Романа Алехина
Военный блогер Роман Алехин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил, что никто из командиров подразделения "Ахмат", которому он поставлял гуманитарную помощь, не обвинит его в предложениях участвовать в откатах, а свою работу он готов подтвердить документально.
Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. Вечером во вторник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов опубликовал ролик в своем Telegram-канале, где заявил, что Алехин на протяжении двух лет помогал подразделению, поставляя оборудование и радиостанции, а если он действительно виноват, то правоохранительные ведомства примут соответствующие решения.
"Апти Аронович, спасибо за объективность! Ни один из командиров "Ахмат", и Вы это знаете, не сможет сказать, что я хотя бы кому-то предлагал участвовать в откатах или хоть какую-то схему незаконную провернуть. Сколько было в машине, столько и в актах приема-передачи. Как и ни одно другое подразделение, и ни один офицер меня не может обвинить в том, что я кому-то предлагал какую-то схему... И я готов ответить за всю работу, а точнее - жизнь для победы. С документальным подтверждением. И ни разу у меня не возникало желание получить личную выгоду, как и в этом случае", - заявил Алехин в своем Telegram-канале.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Алаудинов сообщил, что некоторое время провел в госпитале
23 января, 20:44
 
РоссияСВОРоман Алехин (блогер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала