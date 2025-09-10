Военный блогер Алехин опроверг обвинения в отмывании 200 миллионов рублей

https://ria.ru/20250910/ahmat-2040882826.html

КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Блогер Роман Алехин заявил, что никто из командиров подразделения "Ахмат", которому он поставлял гуманитарную помощь, не обвинит его в предложениях участвовать в откатах, а свою работу он готов подтвердить документально. Во вторник Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждают, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду. Вечером во вторник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов опубликовал ролик в своем Telegram-канале, где заявил, что Алехин на протяжении двух лет помогал подразделению, поставляя оборудование и радиостанции, а если он действительно виноват, то правоохранительные ведомства примут соответствующие решения. "Апти Аронович, спасибо за объективность! Ни один из командиров "Ахмат", и Вы это знаете, не сможет сказать, что я хотя бы кому-то предлагал участвовать в откатах или хоть какую-то схему незаконную провернуть. Сколько было в машине, столько и в актах приема-передачи. Как и ни одно другое подразделение, и ни один офицер меня не может обвинить в том, что я кому-то предлагал какую-то схему... И я готов ответить за всю работу, а точнее - жизнь для победы. С документальным подтверждением. И ни разу у меня не возникало желание получить личную выгоду, как и в этом случае", - заявил Алехин в своем Telegram-канале.

