Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы, за два года такой работы он получил 11 тысяч гривен, следует из видео ФСБ России. "Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях российских Вооружённых Сил, техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы", - сказал задержанный. "За проделанную работу в период с 2023 по 2025 годы мне поступили денежные средства в объеме 11 тысяч гривен в долларовом эквиваленте", - добавил он. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя Феодосии, который, будучи завербованным сотрудником ГУР МО Украины, передал фото, видео и координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств ПВО. Эти данные могли бы быть использованы противником для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены, задержанный заключен под стражу.
