Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/agent-2040894381.html
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму - РИА Новости, 10.09.2025
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:23:00+03:00
2025-09-10T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
феодосия
республика крым
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4311173cd8039f646f69d1935fee700.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы, за два года такой работы он получил 11 тысяч гривен, следует из видео ФСБ России. "Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях российских Вооружённых Сил, техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы", - сказал задержанный. "За проделанную работу в период с 2023 по 2025 годы мне поступили денежные средства в объеме 11 тысяч гривен в долларовом эквиваленте", - добавил он. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя Феодосии, который, будучи завербованным сотрудником ГУР МО Украины, передал фото, видео и координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств ПВО. Эти данные могли бы быть использованы противником для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены, задержанный заключен под стражу.
https://ria.ru/20250821/krym-2036729834.html
https://ria.ru/20250703/terakt--2026876037.html
феодосия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
2025-09-10T12:23
true
PT2M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0b795166174f0b00440d833fcb677f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
феодосия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму

Задержанный агент ГУР Украины собирал данные о движении ВС РФ и порте в Феодосии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы, за два года такой работы он получил 11 тысяч гривен, следует из видео ФСБ России.
"Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях российских Вооружённых Сил, техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы", - сказал задержанный.
Видео осужденной жительницы Крыма с отчетом о приготовленном бандера-смузи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ФСБ показала видео с жительницей Крыма, готовившей теракт с "бандера-смузи"
21 августа, 14:44
"За проделанную работу в период с 2023 по 2025 годы мне поступили денежные средства в объеме 11 тысяч гривен в долларовом эквиваленте", - добавил он.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя Феодосии, который, будучи завербованным сотрудником ГУР МО Украины, передал фото, видео и координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств ПВО. Эти данные могли бы быть использованы противником для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены, задержанный заключен под стражу.
Задержание террористки, заложившей бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
ФСБ показала видео задержания женщины, готовившей теракт в Петербурге
3 июля, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала