https://ria.ru/20250910/agent-2040894381.html

Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму

Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму - РИА Новости, 10.09.2025

Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму

Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:23:00+03:00

2025-09-10T12:23:00+03:00

2025-09-10T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

феодосия

республика крым

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040893367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4311173cd8039f646f69d1935fee700.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный в Крыму агент ГУР МО Украины собирал информацию о передвижениях ВС РФ, техники и обстановке в военно-морском порту Феодосии и феодосийской нефтебазы, за два года такой работы он получил 11 тысяч гривен, следует из видео ФСБ России. "Я выполнял задания, которые состояли в сборе информации о передвижениях российских Вооружённых Сил, техники, состоянии дел в военно-морском порту Феодосии, феодосийской нефтебазы", - сказал задержанный. "За проделанную работу в период с 2023 по 2025 годы мне поступили денежные средства в объеме 11 тысяч гривен в долларовом эквиваленте", - добавил он. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму жителя Феодосии, который, будучи завербованным сотрудником ГУР МО Украины, передал фото, видео и координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств ПВО. Эти данные могли бы быть использованы противником для диверсий и ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены, задержанный заключен под стражу.

https://ria.ru/20250821/krym-2036729834.html

https://ria.ru/20250703/terakt--2026876037.html

феодосия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму Силовики задержали агента украинской разведки, передавшего сведения о расположении частей ПВО РФ и критической инфраструктуры в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. 2025-09-10T12:23 true PT2M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

феодосия, республика крым, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество