10:30 10.09.2025
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт
происшествия
ижевск
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса).ФСБ ранее сообщила, что в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.На видео от ФСБ РФ показано, как злоумышленник выполняет часть своего преступного задания - фотографирует дом. Далее на кадрах видно, что оперативники ФСБ ведут мужчину на допрос.
2025
Задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК России
Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ.
происшествия, ижевск, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Происшествия, Ижевск, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт

ФСБ показала задержание агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса).
ФСБ ранее сообщила, что в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.
На видео от ФСБ РФ показано, как злоумышленник выполняет часть своего преступного задания - фотографирует дом. Далее на кадрах видно, что оперативники ФСБ ведут мужчину на допрос.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияИжевскКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
