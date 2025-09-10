https://ria.ru/20250910/agent-2040863710.html

Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт

Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт - РИА Новости, 10.09.2025

Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт

ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса). РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:30:00+03:00

2025-09-10T10:30:00+03:00

2025-09-10T10:30:00+03:00

происшествия

ижевск

киев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040862851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c083b9a8fb560f901d7c14648c4c27fb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса).ФСБ ранее сообщила, что в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.На видео от ФСБ РФ показано, как злоумышленник выполняет часть своего преступного задания - фотографирует дом. Далее на кадрах видно, что оперативники ФСБ ведут мужчину на допрос.

https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html

ижевск

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК России Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. 2025-09-10T10:30 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины