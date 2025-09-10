https://ria.ru/20250910/agent-2040863710.html
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт - РИА Новости, 10.09.2025
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт
ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса). РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убить сотрудника предприятия российского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса).ФСБ ранее сообщила, что в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб. Установлено, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и по его указанию планировал осуществить убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства.На видео от ФСБ РФ показано, как злоумышленник выполняет часть своего преступного задания - фотографирует дом. Далее на кадрах видно, что оперативники ФСБ ведут мужчину на допрос.
