В Ижевске задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт
2025-09-10T09:52:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и по его указанию планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства. Подчеркивается, что противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСБ России в Ижевске. Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту , а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
