https://ria.ru/20250910/agent-2040853755.html

В Ижевске задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт

В Ижевске задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт - РИА Новости, 10.09.2025

В Ижевске задержали агента украинской разведки, планировавшего теракт

Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:52:00+03:00

2025-09-10T09:52:00+03:00

2025-09-10T10:30:00+03:00

происшествия

ижевск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

фсб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Удмуртия предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и по его указанию планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса путем подрыва самодельного взрывного устройства. Подчеркивается, что противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками ФСБ России в Ижевске. Уточняется, что у задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту , а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html

ижевск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК России Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. 2025-09-10T09:52 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, фсб