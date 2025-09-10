Рейтинг@Mail.ru
В столице Непала открыли аэропорт
13:24 10.09.2025 (обновлено: 13:33 10.09.2025)
В столице Непала открыли аэропорт
В столице Непала открыли аэропорт - РИА Новости, 10.09.2025
В столице Непала открыли аэропорт
Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России. РИА Новости, 10.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России."Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний."Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
В столице Непала открыли аэропорт

Международный аэропорт Катманду возобновил работу

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России.
"Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.
Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний.
"Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
9 сентября, 20:04
