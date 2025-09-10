https://ria.ru/20250910/aeroport-2040924153.html
В столице Непала открыли аэропорт
Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:24:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России."Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний."Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.
Новости
ru-RU
