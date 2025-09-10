https://ria.ru/20250910/aeroport-2040924153.html

В столице Непала открыли аэропорт

В столице Непала открыли аэропорт - РИА Новости, 10.09.2025

В столице Непала открыли аэропорт

Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:24:00+03:00

2025-09-10T13:24:00+03:00

2025-09-10T13:33:00+03:00

непал

россия

в мире

катманду

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728160_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_107e6415c422f032083d96937e57b146.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Трибхувана в столице Непала возобновил работу, сообщило посольство России."Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)", - сообщило посольство в своем канале в Telegram.Российские дипломаты отметили, что всю информацию о рейсах необходимо уточнять у служб поддержки авиакомпаний."Сведения о возможности перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт можно получить у представителей вооруженных сил Непала", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html

непал

россия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, россия, в мире, катманду, telegram