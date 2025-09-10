https://ria.ru/20250910/aeroport-2040828975.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились ранее в среду."Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Дарья Буймова

