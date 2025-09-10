https://ria.ru/20250910/aeroport-2040828975.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения - РИА Новости, 10.09.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T06:17:00+03:00
2025-09-10T06:17:00+03:00
2025-09-10T06:19:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились ранее в среду."Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250910/aeroport-2040827529.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск рейсов