В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

2025-09-10T04:15:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Дарья Буймова

