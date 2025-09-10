https://ria.ru/20250910/abramovich-2041023467.html
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него - РИА Новости, 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него Европейским... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:39:00+03:00
2025-09-10T17:39:00+03:00
2025-09-10T17:58:00+03:00
роман абрамович
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016811551_0:112:3166:1892_1920x0_80_0_0_f7d55d7c6d72b0fb8e8654175674838f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него Европейским союзом, начиная с 2022 года, говорится в постановлении суда."Суд (первая палата) постановил: 1) отклонить апелляцию. 2) Роман Аркадьевич Абрамович несет собственные расходы, а также расходы Совета ЕС. 3) Европейская комиссия несет собственные расходы", - сказано в опубликованном документе на сайте суда.Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба 1 миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом, причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны-участницы Европейского союза.
https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016811551_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_85b7ff963dccdc4668fcf69a08fda9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман абрамович, евросоюз, в мире
Роман Абрамович, Евросоюз, В мире
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Романа Абрамовича об отмене европейских санкций против него