https://ria.ru/20250910/abramovich-2041023467.html

Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него

Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него - РИА Новости, 10.09.2025

Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него

Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него Европейским... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:39:00+03:00

2025-09-10T17:39:00+03:00

2025-09-10T17:58:00+03:00

роман абрамович

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016811551_0:112:3166:1892_1920x0_80_0_0_f7d55d7c6d72b0fb8e8654175674838f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него Европейским союзом, начиная с 2022 года, говорится в постановлении суда."Суд (первая палата) постановил: 1) отклонить апелляцию. 2) Роман Аркадьевич Абрамович несет собственные расходы, а также расходы Совета ЕС. 3) Европейская комиссия несет собственные расходы", - сказано в опубликованном документе на сайте суда.Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба 1 миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом, причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны-участницы Европейского союза.

https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман абрамович, евросоюз, в мире