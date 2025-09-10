Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
17:39 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Абрамовича об отмене санкций против него
роман абрамович
евросоюз
в мире
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск бизнесмена, бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, введенных против него Европейским союзом, начиная с 2022 года, говорится в постановлении суда."Суд (первая палата) постановил: 1) отклонить апелляцию. 2) Роман Аркадьевич Абрамович несет собственные расходы, а также расходы Совета ЕС. 3) Европейская комиссия несет собственные расходы", - сказано в опубликованном документе на сайте суда.Совет ЕС 15 марта 2022 года ввел персональные санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Его адвокаты требуют отменить это решение в отношении их клиента. Как следует из документов суда, защита настаивает на выплате в качестве компенсации морального ущерба 1 миллиона евро, а также оплаты издержек, связанных с судебным процессом, причем миллион евро предлагается выплатить благотворительному фонду, созданному в связи с продажей английского футбольного клуба "Челси" для помощи жертвам конфликта. Персональные санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны-участницы Европейского союза.
роман абрамович, евросоюз, в мире
Роман Абрамович, Евросоюз, В мире
Роман АбрамовичЕвросоюзВ мире
 
 
