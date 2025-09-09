Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:39 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/zotov-2040682364.html
В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову
В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову - РИА Новости, 09.09.2025
В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову
Памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых открыли во вторник в подмосковном РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:39:00+03:00
2025-09-09T14:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
петр i
лыткарино
памятники
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681165_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_7930ecd1362a6d0e09923ed068687b4d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых открыли во вторник в подмосковном Лыткарино, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Лыткарино - вместе с помощником президента России Владимиром Мединским открыли памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых после масштабного обновления. Уверен, эта локация станет еще одним популярным местом для прогулок, лекций и встреч в Подмосковье", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что новый сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых занимает площадь 1,1 гектаров с ротондой, амфитеатром, розарием, зеленым лабиринтом, шахматными столами и прогулочными дорожками. Воробьев добавил, что в Подмосковье находятся более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, из них свыше 1,2 тысячи федерального значения. "За последние пять лет мы отреставрировали "Мелихово", "Боблово", Зарайский Кремль, Звенигородский Манеж. Впереди открытие обновленной усадьбы Татищева. Мы стараемся делать все, чтобы такие локации жили и оставались открытыми для всех, кто хочет прикоснуться к истории", - заявил Воробьев.
https://ria.ru/20250909/podmoskove-2040642638.html
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040681165_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_6a8a0bab8715072fbc607d757015208c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, петр i, лыткарино, памятники, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Петр I, Лыткарино, Памятники, Андрей Воробьев
В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову

В Подмосковье открыли памятник наставнику Петра I Никите Зотову

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиПамятник Никите Зотову в Лыткарино
Памятник Никите Зотову в Лыткарино - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Памятник Никите Зотову в Лыткарино
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых открыли во вторник в подмосковном Лыткарино, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня в Лыткарино - вместе с помощником президента России Владимиром Мединским открыли памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых после масштабного обновления. Уверен, эта локация станет еще одним популярным местом для прогулок, лекций и встреч в Подмосковье", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что новый сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых занимает площадь 1,1 гектаров с ротондой, амфитеатром, розарием, зеленым лабиринтом, шахматными столами и прогулочными дорожками.
Воробьев добавил, что в Подмосковье находятся более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, из них свыше 1,2 тысячи федерального значения.
"За последние пять лет мы отреставрировали "Мелихово", "Боблово", Зарайский Кремль, Звенигородский Манеж. Впереди открытие обновленной усадьбы Татищева. Мы стараемся делать все, чтобы такие локации жили и оставались открытыми для всех, кто хочет прикоснуться к истории", - заявил Воробьев.
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
Вчера, 12:25
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияПетр IЛыткариноПамятникиАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала