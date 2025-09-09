В Подмосковье открыли памятник Никите Зотову

https://ria.ru/20250909/zotov-2040682364.html

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых открыли во вторник в подмосковном Лыткарино, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Лыткарино - вместе с помощником президента России Владимиром Мединским открыли памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых после масштабного обновления. Уверен, эта локация станет еще одним популярным местом для прогулок, лекций и встреч в Подмосковье", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что новый сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых занимает площадь 1,1 гектаров с ротондой, амфитеатром, розарием, зеленым лабиринтом, шахматными столами и прогулочными дорожками. Воробьев добавил, что в Подмосковье находятся более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, из них свыше 1,2 тысячи федерального значения. "За последние пять лет мы отреставрировали "Мелихово", "Боблово", Зарайский Кремль, Звенигородский Манеж. Впереди открытие обновленной усадьбы Татищева. Мы стараемся делать все, чтобы такие локации жили и оставались открытыми для всех, кто хочет прикоснуться к истории", - заявил Воробьев.

