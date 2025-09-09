Рейтинг@Mail.ru
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах
13:21 09.09.2025 (обновлено: 14:02 09.09.2025)
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах - РИА Новости, 09.09.2025
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах
В ГУМЧС по Кубани сообщили, что их данные о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, погибших животных не... РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. В ГУМЧС по Кубани сообщили, что их данные о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, погибших животных не обнаружено, сообщили журналистам в ведомстве.Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю заявили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк."На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб", - говорится в сообщении.
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах

В Ейском зоопарке не обнаружили погибших из-за пожара животных

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. В ГУМЧС по Кубани сообщили, что их данные о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, погибших животных не обнаружено, сообщили журналистам в ведомстве.
Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю заявили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.
"На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб", - говорится в сообщении.
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске
Вчера, 11:28
 
Происшествия
 
 
