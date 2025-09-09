https://ria.ru/20250909/zoopark-2040655871.html
На Кубани не подтвердились данные о погибших из-за пожара 28 крокодилах
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. В ГУМЧС по Кубани сообщили, что их данные о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, погибших животных не обнаружено, сообщили журналистам в ведомстве.Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю заявили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк."На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб", - говорится в сообщении.
