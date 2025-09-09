https://ria.ru/20250909/zoloto-2040734722.html

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, до 3 702,37 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 706,77 доллара, что стало новым историческим максимумом. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом на 16.48 мск дешевел на 0,09% - до 41,864 доллара за унцию. По словам главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan), которого цитирует агентство Рейтер, поддержку котировкам золота по-прежнему оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижение стоимости доллара. Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%. "Для достижения цены на золото в 4 тысячи долларов в 2025 году, вероятно, потребуется более быстрое, чем ожидалось, снижение ставки ФРС, а также быстрое уменьшение независимости ФРС и доверия к фискальной политике США", - сказал Тань.

