Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 09.09.2025
17:08 09.09.2025
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
экономика
сша
федеральная резервная система сша
cme group
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, до 3 702,37 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 706,77 доллара, что стало новым историческим максимумом. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом на 16.48 мск дешевел на 0,09% - до 41,864 доллара за унцию. По словам главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan), которого цитирует агентство Рейтер, поддержку котировкам золота по-прежнему оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижение стоимости доллара. Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%. "Для достижения цены на золото в 4 тысячи долларов в 2025 году, вероятно, потребуется более быстрое, чем ожидалось, снижение ставки ФРС, а также быстрое уменьшение независимости ФРС и доверия к фискальной политике США", - сказал Тань.
сша
Новости
ru-RU
экономика, сша, федеральная резервная система сша, cme group
Экономика, США, Федеральная резервная система США, CME Group
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена золота впервые в истории превысила $3 700 за тройскую унцию

Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 3 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 25,37 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, до 3 702,37 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался до 3 706,77 доллара, что стало новым историческим максимумом.
Сентябрьский фьючерс на серебро при этом на 16.48 мск дешевел на 0,09% - до 41,864 доллара за унцию.
По словам главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan), которого цитирует агентство Рейтер, поддержку котировкам золота по-прежнему оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также снижение стоимости доллара.
Следующее заседание ФРС США пройдет 16-17 сентября. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
"Для достижения цены на золото в 4 тысячи долларов в 2025 году, вероятно, потребуется более быстрое, чем ожидалось, снижение ставки ФРС, а также быстрое уменьшение независимости ФРС и доверия к фискальной политике США", - сказал Тань.
