https://ria.ru/20250909/zhkkh-2040580053.html
Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов
Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов - РИА Новости, 09.09.2025
Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов
Воспитателям и педагогам детских дошкольных учреждений следует предоставить скидку 50% на оплату услуг ЖКХ при условии, что их непрерывный стаж работы... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T06:03:00+03:00
2025-09-09T06:03:00+03:00
2025-09-09T06:03:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воспитателям и педагогам детских дошкольных учреждений следует предоставить скидку 50% на оплату услуг ЖКХ при условии, что их непрерывный стаж работы составляет десять лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Главное, что у нас есть добрые и профессиональные педагоги, которые самоотверженно трудятся во имя деток, их здоровья и будущего. Эта доброта - главный фактор, который трансформируется в здоровье нации, в ее будущее. Но воспитатели таких учреждений отдают детям без остатка свои силы, свое время, свою любовь, свою энергию и заслуживают поддержки. ЛДПР будет добиваться введения льготы 50% по оплате услуг ЖКХ для воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений, которые отработали в них от десяти лет и больше", - сказал Слуцкий. По его мнению, люди, которые работают в таких учреждениях, заслуживают признания и поддержки за свой "подвижнический труд". Слуцкий уточнил, что депутаты от ЛДПР в регионах выйдут с таким предложением к губернаторам.
https://ria.ru/20250909/dolg-2040570250.html
https://ria.ru/20250502/gosduma-2014635027.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил дать скидку на оплату услуг ЖКХ воспитателям детсадов
Слуцкий предложил дать скидку 50 процентов на оплату ЖКХ воспитателям детсадов