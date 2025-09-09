У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

https://ria.ru/20250909/zemletrjasenie-2040562505.html
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции в Эгейском море, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 21.27 по времени UTC (0.27 мск) в 37 километрах к северо-востоку от Афин, где проживает около 664 тысяч человек, и в 14 километрах к северо-востоку от города Неа-Макри с населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
