https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040772066.html

"Разрушает надежды". Экс-депутат раскрыл, что Зеленский сделал с Украиной

"Разрушает надежды". Экс-депутат раскрыл, что Зеленский сделал с Украиной - РИА Новости, 09.09.2025

"Разрушает надежды". Экс-депутат раскрыл, что Зеленский сделал с Украиной

Коррупция стала стандартом правления Зеленского, пишет местное издание "Последний бастион" со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Борислава Березу. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:28:00+03:00

2025-09-09T19:28:00+03:00

2025-09-09T22:31:00+03:00

в мире

украина

сша

борислав береза

спиридон килинкаров

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Коррупция стала стандартом правления Зеленского, пишет местное издание "Последний бастион" со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Борислава Березу."Коррупция, ставшая базовым стандартом правления Зеленского, <…> разрушает его надежды на второй срок и углубляет политический кризис на Украине", — говорится в публикации.Отмечается, что более 70 процентов украинцев считают, что именно Зеленский инициировал атаку на антикоррупционные органы и тем самым защитил свое окружение коррупционеров.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который руководит всем процессом. НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250830/zelenskiy-2038447867.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, борислав береза, спиридон килинкаров, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)