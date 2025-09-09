Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 09.09.2025 (обновлено: 23:13 09.09.2025)
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
Украинских военных, проходивших обучение за рубежом, надо переучивать, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC. РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинских военных, проходивших обучение за рубежом, надо переучивать, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.&quot;Они должны проходить на Украине, потому что, когда мы тренируем наших людей за рубежом и они возвращаются, их приходится переучивать&quot;, — сказал Зеленский.Во вторник украинский военнопленный Алексей Банников заявил, что командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР.В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoВладимир Зеленский
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинских военных, проходивших обучение за рубежом, надо переучивать, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.
"Они должны проходить на Украине, потому что, когда мы тренируем наших людей за рубежом и они возвращаются, их приходится переучивать", — сказал Зеленский.

Во вторник украинский военнопленный Алексей Банников заявил, что командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР.

В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
