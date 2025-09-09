https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ

Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинских военных, проходивших обучение за рубежом, надо переучивать, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC."Они должны проходить на Украине, потому что, когда мы тренируем наших людей за рубежом и они возвращаются, их приходится переучивать", — сказал Зеленский.Во вторник украинский военнопленный Алексей Банников заявил, что командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР.В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

украина

2025

Новости

