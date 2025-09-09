Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
Зеленский: вернувшихся с зарубежных тренингов солдат надо переучивать
© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoВладимир Зеленский
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинских военных, проходивших обучение за рубежом, надо переучивать, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.
"Они должны проходить на Украине, потому что, когда мы тренируем наших людей за рубежом и они возвращаются, их приходится переучивать", — сказал Зеленский.
Во вторник украинский военнопленный Алексей Банников заявил, что командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР.
В интернете широко распространены кадры силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются избежать призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
