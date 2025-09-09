https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040595437.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины
Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 09.09.2025
Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:19:00+03:00
2025-09-09T09:19:00+03:00
2025-09-09T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир рогов
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости заявил, что слова Владимира Зеленского о победе Украины похожи на плагиат из русской песни. Ранее Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. "Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни "Русская дорога" авторства Игоря Растеряева", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, заявление Зеленского о победе Украины близки и соответствуют словам из песни: "запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем - это мы вперед идем". "По сути, Зеленский повторил эту фразу только в своей интерпретации", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040580395.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040563257.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9bd34ad5d8eaa56e1ac86063aed4214a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир рогов, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, В мире
Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины
Рогов назвал слова Зеленского о победе Украины плагиатом