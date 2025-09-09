https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040595437.html

Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины

Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины - РИА Новости, 09.09.2025

Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости заявил, что слова Владимира Зеленского о победе Украины похожи на плагиат из русской песни. Ранее Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. "Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни "Русская дорога" авторства Игоря Растеряева", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, заявление Зеленского о победе Украины близки и соответствуют словам из песни: "запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем - это мы вперед идем". "По сути, Зеленский повторил эту фразу только в своей интерпретации", - сказал Рогов.

